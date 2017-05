Mail Courrier des lecteurs Route souillée, motards en danger

Nous sommes nombreux automobilistes et motards du Sud Sauvage à emprunter quotidiennement la belle route de la Contournante de Saint-Joseph.

Cet axe régional qui était nécessaire au désengorgement de la ville, souffre malheureusement d'un manque d'entretien et peut même représenter un réel danger pour les usagers à certains endroits. Je veux parler notamment du rond point qui dessert la ZAC des Grègues. Ce rond point est constamment souillé de gravats en tout genre.

L'usine de concassage à proximité n'y est pas étrangère. Car non seulement cette structure est une véritable plaie visuelle, mais le balai des camions (des centaines chaque jour) qu'elle alimente est forcément l'artisan de cet état de fait.

De plus, la poussière qu'elle génère est une vraie pollution pour les alentours. Je ne suis pas certain que cela soit du meilleur effet à la porte d'entrée du prochain grand centre commercial du Sud Sauvage qui se situera juste en face.

Mais ces détritus représentent également et surtout un réel danger pour nous motards. Le sol est constamment jonché de gravats plus ou moins gros, qui le rendent glissant pour les deux roues. Nous sommes plusieurs motards et motocyclistes à le constater chaque jour, et à risquer l'accident sur cette partie de route. Un tel équipement polluant a t-il réellement sa place sur cet axe stratégique là où passent chaque jour des milliers d'automobilistes ? là où se situera la porte d'entrée du futur centre commercial ? PL, un motard en colère Zinfos974 Lu 141 fois



