Route du Littoral basculée : 10 km d'embouteillages en direction du nord

Suite aux pluies importantes survenues mardi soir, la route du Littoral est basculée côté mer entre St-Denis et La Possession sur 1 voie vers l’ouest et 2 vers le nord. Conséquence de ce basculement, des embouteillages sont à signaler en entrée et sortie de St-Denis.



En direction du nord, les bouchons courent sur 10 km dès la pointe de la Ravine à Malheur.



En sortie ouest de St-Denis, les embouteillages commencent depuis le boulevard Lancastel sur 4 km. Sur la RN6 avant le pont Vinh San également sur 4 km.