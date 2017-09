Mail La grande Une Route des Tamarins : la voie lente de Saint-Paul sera interdite aux voitures La Région Réunion, le TCO et les régies de transport vont mettre en place un dispositif expérimental à compter du 6 octobre. La voie dédiée aux véhicules lents sera exclusivement empruntée par les transports en commun et les camions. L'objectif est de donner priorité aux transports en commun, afin d'en augmenter l'attractivité.

Les usagers de la route des Tamarins le constatent tous les jours : la circulation entre l'Éperon et Saint-paul se résume, tous les matins, à un long embouteillage. En cause, hormis le nombre exponentiel de voitures sur le territoire, un étranglement des voies à l'entrée de Saint-Paul, qui passent de trois à deux, créant un ralentissement systématique.



De plus, comme l'explique le commandant de l'escadron départemental de la sécurité routière, Laurent Frutos, la présence de trois voies favorise les changements successifs de file, créant un effet dit "de vague", ayant pour conséquence de ralentir la circulation, et de la stopper progressivement. Or, la voie "lente" est, comme son nom l'indique, réservée aux véhicules lents.



Les cars se retrouvent prisonniers des embouteillages, et perdent de ce fait toute attractivité, les voyageurs préférant sans doute attendre tranquillement dans leur voiture, à écouter la radio.

Depuis janvier 2017, la gestion des transports inter-urbains revient à la Région, et l'équipe en charge du dossier, sous la houlette de Fabienne Couapel-Sauret, conseillère régionale aux transports, a du pain sur la planche pour rendre efficaces et attractifs les transports en commun. Fabienne Couapel-Sauret en est consciente, car, dit-elle, "On sait le travail énorme qui est le nôtre, on part de loin en matière de transports en commun". Pourtant, c'est une nécessité que de désengorger le réseau routier réunionnais, et pour cela, la réduction du nombre de voitures individuelles sur les routes est indispensable.



À partir du 6 octobre 2017, et jusqu'à fin décembre, les automobilistes seront appelés à faire preuve de civisme, et à respecter l'interdiction de rouler sur la voie lente. Françoise Lambert, vice-présidente du TCO, se réjouit de cette expérimentation, sur laquelle son équipe travaille depuis deux ans. Les réticences étaient nombreuses, la culture réunionnaise du "tout voiture" étant bien ancrée. "Il nous a fallu convaincre les élus de l'utilité publique d'un tel projet", précise l'élue en charge des transports.



Un itinéraire dédié de 16 km en réflexion



Si les automobilistes ne devraient pas voir leur temps de trajet trop impacté par le nouveau dispositif, les usagers des cars devraient gagner 10 minutes en moyenne, ainsi qu'une plus grande ponctualité des cars. Pendant le temps d'expérimentation, 13 lignes passeront sur ce tronçon de route, en plus des transports scolaires. Il est estimé qu'un bus y passera toutes les trois minutes, en heure de pointe. Les bus Kar'Ouest joignant les hauts et le centre de Saint-Paul, qui habituellement passent par les rampes de Plateau-Caillou totalement saturées aux heures de pointe, utiliseront la route des Tamarins pendant l'expérience, dans l'espoir de gagner, là encore, du temps de trajet.

Une évaluation du dispositif se fera avant, pendant, et après la période. Les temps de trajet seront mesurés, à l'aide des caméras du centre régional de gestion du trafic, mais aussi grâce aux signaux Bluetooth émis par les voitures ou les téléphones des usagers de la route, qui seront captés par 7 balises réparties sur le tronçon.



Si les résultats sont concluants, le dispositif expérimental deviendra pérenne, et cette voie dite TCSP (transport collectif en site propre) sera la moins chère au kilomètre en France (40 000€ du kilomètre, contre une moyenne de 5 à 10 millions d'euros pour une création de voie). En effet, pour devenir TCSP, la voie lente existante n'aura demandé qu'un nouveau marquage au sol et quelques panneaux, un processus d'évaluation, et des tracts explicatifs distribués aux automobilistes.



Si les transports en commun deviennent intéressants en terme de temps de trajet, nul doute que les voyageurs les privilégieront, mais alors se posera le problème du nombre de bus mis à disposition, et, prévient Fabienne Couapel-Sauret, "Je n'accepterai pas que des usagers restent au bord de la route car les cars sont pleins." Faits pourtant assez fréquents et dissuasifs pour de nombreux potentiels passagers .



Les forces de l'ordre, le temps de l'expérimentation, ne feront qu'inciter les automobilistes à ne plus rouler sur la voie lente, et préviendront de l'amende encourue. Mais si l'expérience est concluante, rouler sur la voie de TCSP vous en coûtera 135€.



À terme, la région ambitionne de créer un itinéraire dédié aux transports en commun long de 16 km dans l'Ouest. Bérénice Alaterre Lu 2599 fois



