Roaming: La fin des surcoûts téléphoniques en vigueur à partir d'aujourd'hui

Lorsque vous vous rendez en Europe et que vous téléphonez, envoyez des SMS ou naviguez sur Internet en utilisant votre téléphone portable ou un autre appareil mobile muni d'une carte SIM de votre pays, vous payez des frais supplémentaires à cause de l’utilisation en itinérance ("roaming") de votre appareil. Ce souci ne sera qu’un mauvais souvenir à compter du ce 15 juin, date butoir donnée par la commission européenne aux opérateurs téléphoniques.



Concrètement, tout voyageur issu de l’un des pays de l’Union européenne peut désormais utiliser son téléphone mobile et autre appareil muni d’une carte SIM aux mêmes conditions tarifaires appliquées par l’opérateur dans son pays d’origine.



Ce jeudi marque donc la fin des frais de roaming. Un souci en moins pour les voyageurs réunionnais en partance pour un pays de l’Union européenne. Pour éviter une facture salée à son retour de voyage, la technique consiste jusqu’à présent à éteindre son smartphone lors de son séjour à l’étranger.



Fini les surcoûts



La fin du roaming pour la France est déjà effective depuis le 1er mai 2016. Les surcoûts liés aux appels vocaux et aux SMS pour les Réunionnais qui appelaient depuis la métropole vers la Réunion avec leur téléphone acheté à La Réunion, sont de l’histoire ancienne, à l'exception de l'usage internet des smartphones. Cette mesure entrait dans le cadre du projet de loi sur la modernisation du droit en outre-mer, voté en octobre 2015.



Pour rappel, les surcoûts liés aux appels vocaux et aux SMS entre la métropole et les Outre-mer étaient environ de 0,20 centimes/minute pour un appel émis et 0,05 centimes/minute pour un appel reçu.



En pratique, l’itinérance aux tarifs nationaux :

Par exemple, si vous avez, dans votre pays, un forfait mensuel comprenant un certain nombre de minutes d'appel et de SMS et un certain volume de données, tous les appels émis, les SMS envoyés et les données consommées lorsque vous vous rendrez dans un autre pays de l'UE seront déduits de ce forfait comme si vous étiez chez vous, sans frais supplémentaires.