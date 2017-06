Rivière des Galets: Un pont flambant neuf d'ici 2020

Adieu pont métallique. D’ici le deuxième semestre 2020, les usagers de la route devraient pouvoir emprunter un pont flambant neuf au niveau de la Rivière des Galets. Des travaux seront entrepris ensuite pour détruire l’ancienne construction en métal.



"Il y avait, pour des raisons de sécurité, la nécessité de construire cet ouvrage, qui permettra aussi une meilleure fluidité de la circulation" , indique Didier Robert, lors d'une visite de chantier organisée ce mercredi après-midi.



Le nouveau pont sera en effet "plus haut que le pont métallique existant", indique Sylvain Forray, ingénieur travaux chez Soletanche Bachy. Il sera conçu pour "résister aux cyclones, aux crues centennales". Trois engins qui pèsent entre 80 et 100 tonnes et 80 salariés seront mobilisés sur ce chantier.