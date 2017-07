Mail Océan Indien Risque requins : Des fermes aquacoles font polémique à Maurice Un projet de fermes aquacoles fait craindre à la population, aux professionnels du tourisme et à des associations écologistes le même scénario qu'à La Réunion, avec sédentarisation de requins et attaques.

Sur l'île Soeur, des fermes aquacoles font polémique. La crainte d'une crise requin semblable à celle de la Réunion fait réagir, et une manifestation s'est tenue la semaine dernière pour protester contre les fermes existantes et celles en projet. Une autre est prévue le 22 juillet.



Daroomalingum Mauree, ex-directeur de Pêche au ministère de la Pêche et "Regional Project Coordinator" en aquaculture pour la Banque mondiale dans la région est-africaine l'assure pourtant : ces craintes sont injustifiées.



Selon ce spécialiste en aquaculture, les conditions sont dissemblables à la Réunion et à Maurice, et il ne faudrait pas comparer les deux îles. La côte mauricienne, explique l’ancien cadre du ministère mauricien de la Pêche, est entourée de barrières de corail. "À La Réunion, il y a un gros volume d’eau douce en provenance des montagnes qui se jette dans la mer, contenant aussi des détritus. Certaines espèces de requins sont attirées par l’eau boueuse et trouble alors que l’eau de mer est différente chez nous".



Il n'y a pas de preuve que les fermes aquacoles attirent les requins, dit-il. "Aucune de ces cages n’a été endommagée par des requins. L’aquaculture est souvent faite en haute mer. S’il y a des requins, c’est normal. C’est leur habitat. D’ailleurs, ils ne resteront pas longtemps au même endroit".



L'expert assure que les cages sont placées dans des endroits où le courant est fort. "C’est un élément très important pour que les déchets rejetés par les poissons et les restes de nourriture ne s’entassent pas au fond de la mer. Le courant marin doit les éparpiller tout en les emportant ailleurs pour qu’ils ne fassent pas suffoquer toute la ferme".



Des explications qui rassureront peut-être les Mauriciens, qui partagent sur les réseaux sociaux des photos de dauphins déchiquetés par des requins, et redoutent que la prochaine victime de ces attaques ne soit pas un cétacé...



Zinfos974 Lu 261 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Comores: Un crâne humain découvert dans un requin Madagascar : La pénurie de vanille fait flamber les prix