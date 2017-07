Mail Communiqué Risque requin : La préfecture rappelle les conseils de sécurité et de prudence





Le préfet de La Réunion rappelle que la plus grande vigilance s'impose à l'ensemble des usagers de la mer et plus particulièrement aux pratiquants des activités les plus exposées au risque requin, qui font l'objet d'une réglementation spécifique.



Rappel de la réglementation en vigueur



L'arrêté préfectoral du 8 février 2017, portant réglementation temporaire de la baignade et de certaines activités nautiques, restreint dans la bande des 300 mètres du littoral du département de La Réunion, sauf dans le lagon et en dehors du lagon dans les espaces aménagés et les zones surveillées définies par arrêté municipal, les activités les plus exposées au risque requin, à savoir :



• la baignade, y compris lorsqu'elle s'effectue à l'aide d'un équipement de type palmes, masque et tuba ;

• les activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, longboard, paddleboard).



Outre les espaces autorisés en lagon et en bassins de baignade, les filets de baignade de la plage de l'Etang-Salé installés en face du poste des maîtres-nageurs sauveteurs, ainsi que ceux de Boucan-Canot et des Roches Noires dans la commune de Saint-Paul au sein de zones aménagées, ouvrent des espaces de pratique surveillée hors lagon.



En raison des fortes houles australes de juin 2017, les filets de Boucan-Canot et des Roches Noires ne sont actuellement pas opérationnels et ne permettent donc pas pour l'heure la pratique de la baignade et des activités nautiques dans ces zones. Il est rappelé pour les filets de baignade de l'Etang-Salé que la pratique de la baignade n'est possible que dans les conditions et aux créneaux horaires portés à la connaissance des usagers par les services sur site.



Des travaux de sécurisation d'autres sites (bassins de baignade de Boucan-Canot, Trois-Bassins, Saint-Leu...) sont en cours.



Les autres activités nautiques, notamment la plongée et la pêche sous-marine, demeurent possibles dans le cadre de la réglementation, aux risques et périls de leurs usagers.



Dispositifs de prévention et de surveillance en vigueur



D'une manière générale, la signalisation utilisée pour la baignade sur les plages surveillées est la suivante :

• un drapeau rouge vif signifiant "interdiction de se baigner" ;

• un drapeau jaune orange signifiant "baignade dangereuse mais surveillée" ;

• un drapeau vert signifiant "baignade surveillée et absence de danger particulie".



Sur certaines plages, ce dispositif est complété par une signalétique spécifique relative au risque requin :

• la flamme rouge comportant un requin indique que la présence d'un requin a été récemment signalée ou observée dans la zone ou à ses abords ;

• la flamme orange comportant un requin indique que les conditions sur zone sont propices à la présence de requins (météo, signalements récents...).



En l'absence de signalétique, la pratique des activités nautiques concernées par la réglementation préfectorale et communale est interdite.



Conseils de sécurité et de prudence



Le préfet invite l'ensemble des usagers de la mer à respecter les conseils de prudence suivants :



Avant de se mettre à l'eau :

• ne jamais se mettre à l'eau dans une zone interdite ou signalée dangereuse (consulter les panneaux d'informations), et vérifier la couleur du drapeau hissé ;

• se renseigner auprès des maîtres nageurs sauveteurs du poste de surveillance sur la réglementation et les dangers éventuels : courants, conditions météorologiques (forte houle, orage, intempéries), qualité de l'eau (eaux troubles, pollution).



En mer :

• ne pas relâcher sa vigilance le risque « zéro » n'existe pas ;

• privilégier la pratique collective des activités nautiques, sous l'encadrement et la responsabilité des professionnels de la mer ;

• ne pas rester dans l'eau en cas de blessure et, en cas de pêche sous marine, ne pas conserver ses prises sur soi mais les déposer le plus rapidement possible sur sa bouée ou dans son bateau.



—> Il est demandé de rapporter toute observation de requin auprès d'un poste de surveillance ou du CROSS Réunion : composer le 02 62 43 43 43 ou le 196.



