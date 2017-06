Richard Ferrand élu président du groupe parlementaire La République en marche

Du gouvernement à chef de file à l’Assemblée nationale. Richard Ferrand a été élu à la tête du groupe La République en marche à l’Assemblée nationale. Les députés LRM sont réunis en séminaire depuis ce samedi matin à Paris pour faire connaissance et discuter stratégie de groupe.



L’ex-ministre, qui avait remis sa démission du gouvernement Philippe la semaine dernière car mis en cause dans une affaire immobilière, était le seul candidat pour ce poste stratégique où il pilotera un groupe parlementaire composé de 308 députés.



L’ex-socialiste, rallié de la première heure à Emmanuel Macron, a été élu à main levée, moins deux abstentions.



Les 308 députés LRM se retrouvent à huis clos ce samedi et ce dimanche à la salle des fêtes de l’hôtel de Lassay, résidence privée du président de l’Assemblée dans le cadre d’un "séminaire de cohésion", indique le parti d’Emmanuel Macron.