Rezistans': Tereos, l'irresponsabilité sociale

Entreprise sucrière internationale, 3ème groupe sucrier au monde qui est présente dans 13 pays avec ses 49 usines. En 2016, elle a réalisé 107 millions d’Euros de résultat net. Mieux que cela, TEREOS a augmenté son excédent lié à l’exploitation de 38 % (soit 607 millions d’euros d’excédent). Cette augmentation remarquable, est due pour l’essentiel à l’augmentation du prix du sucre… et a donc créé de la richesse. Ne dit-elle pas en faire bénéficier à son tour, à ses partenaires, et au premier plan les planteurs ? Si le prix du sucre augmente, nous pouvons imaginer que la matière première y est pour quelque chose. Et bien, non.



TEREOS discute pour quelques centimes l’augmentation du prix de la tonne de canne à payer aux planteurs…

TEREOS refuse de partager la richesse créée grâce à l’effort fourni par les planteurs.



La revendication des planteurs est juste. Ils ne font que réclamer à l’industriel une partie des gains supplémentaires obtenus grâce à la qualité de leur travail.



A La Réunion, la filière sucrière génère plus de 18 300 emplois dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie et de la recherche.



Les 3 300 exploitations cannières réunionnaises produisent environ 2 millions de tonnes de canne chaque année.

En refusant de répondre à la demande d’augmentation des planteurs, en proposant l’aumône de quelques centimes, TEREOS crée les conditions du conflit social, imposant aux planteurs de combattre dans la rue.

TEREOS par son comportement, incite les planteurs à utiliser des moyens d’actions impopulaires. A terme, la multinationale qui cherche à gagner du temps, espère que l’opinion publique va se retourner contre la juste cause des planteurs.



REZISTANS’ appelle toute la population de l’île à soutenir les planteurs dans leur légitime lutte. Il faut s’unir sur l’essentiel.



Nous devons montrer à TEREOS et à tous les industriels refusant de partager la richesse créée par notre travail, qu’ils ne réussiront pas à nous diviser.



(Source : Les chiffres sont issus du rapport annuel publié par TEREOS).



Pour REZISTANS’,

Eric DUCROUX

Amandine RAMAYE