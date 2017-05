Mail Revue de presse Revue de presse du 20 mai 2017 Le Journal de l'Ile et le Quotidien consacrent leur Une à la clôture des candidatures aux législatives. Des dizaines de visages - des connus et des moins connus - tapissent la première page de vos deux journaux. Cette année, 89 candidats ont déposé leur candidature en préfecture. Vos deux journaux péi restent dans le même ton : "Record battu" pour l'un et "La ruée vers l'Assemblée" pour l'autre.

Faits divers



Ils pensaient avoir semé définitivement les gendarmes. Auteurs d'un braquage avec un pistolet factice il y a deux ans dans une grande surface de Saint-Louis, deux mineurs (au moment des faits), mais désormais majeurs, ont été interpellés mercredi dernier nous apprend le Jir. Leur braquage osé leur avait rapporté gros : des paquets de cigarettes avaient suffi à leur bonheur.



Il sera présenté à un juge en comparution immédiate lundi. Ce père de famille a tenté jeudi soir d'attenter à la vie de ses enfants et de sa femme. Le saint-andréen était rentré ivre à son domicile tout en proférant des menaces sur ses deux enfants. Le tout avec un sabre et un hachoir à la main. L'homme tentera d'ouvrir la bouteille de gaz avant que sa femme n'intervienne en appelant la police. L'homme est déjà connu pour trafic de stupéfiants.

Un cadre de La Poste comparaissait pour harcèlement sexuel sur l'une de ses subordonnées. Malgré ses dénégations, cet homme de 45 ans, responsable de site à Saint-Denis et Saint-Pierre, a été reconnu coupable et condamné à une amende délictuelle de 5000 euros. Tous les détails sont à retrouver dans votre Journal de l'Ile.



Social



La grève se poursuivra lundi chez Hydrô Réunion. Rien ne va plus dans la structure (ex-Arda) où les salariés parlent de problème de trésorerie et donc de retards de paiement. Ce n'est pas tout, le dialogue social semble aussi défaillant, expliquent les délégués du personnel.



Economie



La direction de l'IRT a commenté hier les chiffres "exceptionnels" du tourisme de l'année 2016 ainsi que du premier trimestre. +15% de touristes métropolitains sont venus à La Réunion en 2016 par rapport à l'année 2015. Une tendance confirmée sur les premiers mois de l'année 2017 où 147.000 touristes ont foulé le sol réunionnais. Tous les chiffres commentés dans votre Quotidien et Journal de l'Ile.

Zinfos974 Lu 1926 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 19 mai 2017 [REVUE DE PRESSE] Jeudi 18 mai 2017