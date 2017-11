Réveil du volcan Agung: Alerte maximale à Bali

L'alerte maximale a été décrétée sur l'île indonésienne de Bali ce lundi, en raison des risques d'éruption du Mont Agung.



Depuis plusieurs jours, le volcan gronde et libère d'impressionnantes fumées s'élevant à plus de 3000 mètres. Des secousses sont également ressenties. Le Bureau national de gestion des catastrophes a indiqué que les conditions pour une éruption plus forte sont imminentes.



Depuis mardi dernier, ce sont près de 40.000 personnes qui ont été évacuées, représentant environ la moitié des habitants estimés dans la zone d'exclusion autour du volcan.



Alors que des villages avoisinant se sont retrouvés couverts de cendres, des milliers de masques de protection ont été distribués. L'aéroport international de Denpasar a en outre été fermé, ce qui aura un impact sur les voyages de dizaines de milliers de personnes.



Le mont Agung avait déjà grondé d'août à octobre. Si plus d'une centaine de milliers de personnes étaient alors parties, des milliers étaient revenus une fois l'alerte abaissée.



La dernière éruption de ce volcan remonte à 1963. Elle avait fait près de 1.600 morts.