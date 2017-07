La Résidence "Réunion tout en auteurs" rassemble jusqu’au 8 juillet à Bellemène Saint-Paul 11 auteurs (4 Réunionnais, 4 Métropolitains, 1 Burkinabé, 1 Malgache, 1 Belge) et leurs formateurs. Ils ont travaillé en immersion totale durant deux semaines sur la réécriture du scénario de leur premier long-métrage de fiction.



Ils ont travaillé en immersion totale durant deux semaines. Les participants ont alterné séances de travail individuelles entre auteurs et formateurs, et séances plénières où l’ensemble du groupe a échangé sur chacun des projets.



Avec la mise en place d’un travail d’analyse critique en profondeur et d’un suivi personnalisé, la Résidence "Réunion tout en auteurs" est une occasion unique pour les scénaristes des cinémas du monde de confronter leurs projets et regards.



Ces rencontres leur permettent de partager leur passion du cinéma, leur méthode de travail et leurs réflexions. Et de mettre en perspective le travail du scénariste, son besoin de trouver un nouveau souffle et de nourrir son écriture dans l’échange.