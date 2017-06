Réunion publique sur le plan de prévention des risques de La Possession ce 22 juin

Kosa i lé?

Le PPR constitue un des outils d’une politique plus globale de prévention, mise en place par le gouvernement. Cette politique qui vise notamment à sécuriser les populations et les biens doit aussi permettre un développement durable des territoires, en engageant les actions suivantes :

● Mieux connaître les phénomènes et leurs incidences ;

● Assurer, lorsque cela est possible, une surveillance des phénomènes naturels ;

● Sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant et sur les moyens de s’en protéger ;

● Prendre en compte les risques dans les décisions d’aménagement et les actes d’urbanisme ;

● Protéger et adapter les installations actuelles et futures ;

● Tirer les leçons des évènements naturels dommageables lorsqu’ils se produisent.

+ d’infos sur la définition, l’objet, le champ d’application, la procédure d’élaboration, la révision, les effets du PPR, …

Savez-vous ce qu’est un PPR? Et si on vous dit "plan de prévention des risques"?Pour tout savoir sur le plan de prévention des risques de La Possession, la commune vous invite à assister à uneCette réunion publique se tiendra en présence des services de l’État et du Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM).Si vous vous intéressez à ce qui se passe sur votre commune en matière d’aménagement, soyez au rendez-vous !