Réunion cruciale à la DAAF entre planteurs et Tereos

Les planteurs et industriels se retrouvent ce mardi dans les locaux de la Direction de l’agriculture à Saint-Denis. Une réunion qui commence dans un climat tendu après le tour de force des agriculteurs depuis ce matin, avec des opérations escargots initiées de l’Est jusqu’au Barachois. Planteurs et industriels sont entrés en négociation aux alentours de 14h30.Jeudi dernier, les représentants syndicaux des planteurs et les usiniers s’étaient quittés sur un point de désaccord crucial ; celui de la revalorisation de la part qui doit revenir aux planteurs.Alors que ces derniers réclament 6 euros d’augmentation, l’industriel Tereos avait mis sur la table 49 centimes d’augmentation. Une forme de mépris avaient jugé les planteurs qui tablent donc sur une revalorisation du prix de la tonne de canne actuellement fixé à 39,09 euros.Jeudi 1er juin : Tereos : "Nous avons fait une première proposition économiquement soutenable"