Retour en images sur les préparatifs du Grand Boucan, avec Marie Chocolat

Cela fait des semaines que Marie Chocolat, avec l'association Marmaillons, prépare les costumes de son équipe pour le Grand Boucan.



Pour ce vingtième anniversaire, le mot d'ordre est "met' en l'air". Chaque costume sera unique, à l'image de qui le portera. "Il ne s'agit pas de se déguiser, mais d'oser être ce que l'on est", insiste Marie Chocolat, qui oeuvre au quotidien auprès des femmes afin de leur redonner confiance en elles. L'atelier costumes est en pleine nature, à Grande Fontaine, sous un pied d'encens. "C'est un lieu magique", dit Marie, "sous l'encens, trouver du sens" ajoute-t-elle, dans un sourire.



Les chars du défilé sont préparés à Expobat, celui de l'association est placé sous le signe de la Nature et de la récup'. "Il est fait de bambou, très coloré, c'est un char pour faire l'intéressant", dit, amusé, un des constructeurs. Un four solaire sera placé sur le toit cet après-midi, un clin d'oeil à l'environnement : "On fait la fête, mais dans le respect de la nature".