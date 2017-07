Rétablissement des capacités de trafic Internet chez Orange

Le trafic est revenu à la normale sur les réseaux d’Orange à la Réunion, annonce l'opérateur ce jeudi soir, alors qu'un incident survenu sur le câble sous-marin SAT3 mercredi 12 juillet a impacté l’ensemble des opérateurs à la Réunion.



Orange en profite pour faire un point d’évolution de la situation : "Orange dispose de capacité sur deux routes d’acheminement pour sécuriser le trafic depuis et vers l’international. Chaque route est constituée de plusieurs portions de câbles", indique l'opérateur dans un communiqué.



"La 1ère route passe par le câble SAFE, puis se prolonge par le câble SAT3 à l’ouest de l’Afrique. La 2ème route passe par le câble LION 1 et 2, puis d’autres câbles à l’est de l’Afrique notamment les câbles EASSY et SMW4. Cette double route permet de sécuriser le trafic en cas de travaux ou d’incidents. Il y a donc une bascule d’une route sur l’autre qui s’effectue automatiquement si cela s’avère nécessaire".



Pour Orange, l'incident du 12 juillet est "une situation rarissime". "La double route empruntée par Orange pour écouler son trafic a subi plusieurs incidents indépendants de sa volonté sur ces câbles sous-marins en simultané. Des travaux étaient en cours sur les câbles prolongeant LION, quand une coupure s’est produite sur SAT3 dans le prolongement du SAFE", précise le communiqué. Les 2 voies, étant impactées, Orange a été privé d’une partie de sa capacité d’écoulement de trafic.