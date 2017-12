Restos de plage: Le Collectif des riverains de l’Hermitage salue une "avancée"

Ce lundi, le collectif des Riverains de l’Hermitage a été reçu en mairie de Saint-Paul, afin de présenter ses préoccupations, et, "de façon plus large, les préoccupations des Réunionnais, les usagers de la plage".



L'occasion également d'informer la municipalité de la naissance du Collectif de Défense du DPM (collectif ouvert à l’ensemble des Réunionnais et pouvant intervenir sur toutes les questions du domaine public maritime).



"Le maire nous apporte les garanties de la prise en considération de nos préoccupations et nous propose une méthode de travail qui associe à ce jour le Collectif à toute prise de position, de décision ou de consultation sur la problématique du DPM", indique Karl Bellon, mandaté par le collectif, à l'issue de cette rencontre.



Selon le collectif, le premier magistrat a confirmé sa volonté d’appliquer les lois immédiatement. "Certains processus seront plus longs que d’autres mais d’ores et déjà, il demande à ces services d’identifier toutes les activités, toutes les implantations, tout ce qui se passe sur le DPM et qui ne serait pas conforme à la loi. Une fois identifiés, les contrevenants seront sommés de prendre les dispositions pour y remédier".



Malgré ce rendez-vous qualifié d'"avancée", le collectif informe que l'invitation à un pique-nique partage sous les filaos de l'Hermitage le 3 décembre est maintenue "pour soutenir toutes les actions allant dans le sens de rendre la plage à nos concitoyens et de protéger notre littoral".