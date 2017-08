Restauration des plages de ponte de tortues: Ateliers plantation pour 80 jeunes

Quatre-vingt jeunes du Centre de vacances Jacques Tessier ont participé au programme de restauration des plages de ponte de tortues.



Après une explication des relations entre la végétation littorale et la reproduction des tortues marines, en une matinée - encadrés par des éducateurs, le CEDTM (Centre d'étude et de découverte des tortues marines de la Réunion), le Conservatoire Botanique et Kelonia- ils ont récolté les graines de Porcher, de Latanier et des boutures de Manioc bord’mer, pour préparer ensuite près de 300 pots.



Ceux-ci pourront être plantés sur le littoral lors de la prochaine saison des pluies. Une contribution importante au programme de restauration des plages de ponte de tortue marine, qui est une mesure compensatoire du chantier de la nouvelle route du littoral financée par la Région Réunion.