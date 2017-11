Restaurants de plage: Plus de 100 manifestants à l'Ermitage

Un nouveau rassemblement de mécontentement s'est déroulé ce dimanche sur la plage de l'Ermitage, à l'initiative de l'association AKKO*.



Près d'une centaine de personnes étaient sur place pour manifester contre l’extension des structures "pieds dans l’eau" et la "privatisation" des plages.



"Nou casse pas nou, nou fé propre, nou déplace, nou repose derrière", déclare un manifestant en enlevant des transat de la plage.



D'autres actions sont à prévoir.



* Et non à l'initiative de "rend a nou la plage" comme écrit dans une première version de l'article