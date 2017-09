Réservez votre 8 octobre après-midi !

Dimanche 8 octobre 2017 à 16 h, en la chapelle de l’Immaculée, à Saint-Denis, un beau concert d’orgue baroque vous est proposé.

C’est Christian Bacheley, organiste titulaire de l’orgue historique de l’église d’Arbois, dans l Jura, qui nous offrira ce feu d’artifice baroque.

L’orgue à tuyaux est, sans conteste, le plus bel instrument de musique au monde.



Le nôtre, à l’Immaculée, est très beau et permet l’interprétation réussie de tout le répertoire baroque.



Ne restez pas calfeutrés chez vous à regarder des séries télévisées médiocres.



Emmenez vos enfants découvrir cette musique qui enchante les oreilles et élève l’esprit.



Présentation de l’artiste et vente directe des tickets sur monticket.re