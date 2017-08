<<< RETOUR CINOR

Réseau Citalis : Nouveaux sens de circulation sur les rues Félix-Guyon et Maréchal Leclerc à partir du 17 août CINOR Afin de générer moins de retard sur les trajets des transports en commun et assurer aux usagers plus de régularité sur les trajets sur la portion rues Maréchal Leclerc-Félix-Guyon-rue de Paris, la Cinor, la ville de Saint-Denis et Citalis mettent en place, à compter du 17 août, un nouveau plan de circulation touchant notamment aux sens de circulation sur les rues concernées. Il conviendra désormais de prendre la centre-ville dans le bon sens !



Pour améliorer la régularité des trajets des 40 000 voyageurs quotidiens de Citalis qui empruntent les transports en commun entre l’Est de Saint-Denis et son centre-ville, de nouveaux sens de circulation seront donc installés sur les rues Félix Guyon et Maréchal Leclerc à partir du 17 août 2017.



En amont de ce nouveau plan, la Sodiparc a mis les bouchées doubles pour réaliser la communication de proximité la mieux ciblée possible en direction des riverains et des commerçants (tracts, affiches, échanges, etc). Pour sa part, la Cinor a finalisé les travaux de réfection et d'agrandissement des trottoirs sur la rue de Maréchal Leclerc, au niveau de la Grande Place, pour un meilleur confort des piétons, notamment les personnes à mobilité réduite.



"Ce nouvel aménagement de circulation, résultant d'une décision collective, nous semble pertinent pour le confort des usagers. Car il faut savoir que nos transports en commun cumulent chaque jour plus de 5 heures de retard sur leurs trajets de centre-ville", explique la Sodiparc, délégataire de la Cinor pour la mise en oeuvre des transports publics sur le territoire Nord au travers du réseau Citalis.



Cela étant, les porteurs du projets relèvent qu'il ne s'agit pas "d'un dispositif de circulation figé. Des améliorations et aménagements pourront être apportés dans le court et moyen terme au regard de situations concrètes et de suggestions des riverains, des voyageurs et du comité des usagers de la Cinor".





Les changements à compter du 17 août 2017?



> Entre le Boulevard Nehru et la rue Félix-Guyon, la rue Maréchal Lerclerc sera exclusivement réservée aux transports en commune, et transformée en rue piétonne, notamment au niveau du petit marché et de la Grande Place (à hauteur de l'ancien Prisunic )

> La rue Guyon ne sera plus accessible à partir des rues Paris, Juliette Dodu et Charles Gounod dont les sens de circulation restent inchangés.

> Tous les usagers pourront emprunter la rue Félix Guyon depuis les rues Jules Auber Jean Chatel ou encore Lucien Gasparin, rues dont les sens de circulation restent inchangés.





Pourquoi ce nouveau plan ?



"C’est une demande faite auprès de la Ville par la Sodiparc et par la Cinor pour améliorer la fluidité du TCSP", explique Jean-Pierre Marchau, Vice-Président délégué aux transports de la Cinor. "Nous avons en fait accéléré le mouvement du fait de l'arrivée prochaine du téléphérique Moufia-mail du Chaudron fin 2019. Ce téléphérique ne sera véritablement attractif que si les usagers des transports en commun disposent derrière d'un vrai TCSP performant. Ce TCSP, avec les modifications apportées, est vital pour la réussite de nos 2 projets de téléphérique", enchaîne ce dernier.



Pour rappel, la Cinor pilote un deuxième projet de téléphérique sur la portion de Bellepierre/La Montagne dont l'étape de concertation publique débutera en septembre.





Quelles incidences pour les riverains ?



Il est conseillé à tous les riverains de la rue Félix-Guyon d’utiliser seulement les rues Jules-Auber, Jean-Chatel ou Lucien-Gasparin pour accéder à leur garage privé. Néanmoins, pour ceux dont les garages privés sont situés entre les rues Marécha- Lerclerc, Charles-Gounod, et Jules-Olivier, ils pourront accéder à la rue Félix-Guyon sur le bas de rue piétonne. Ceux situés entre les rues Charles Gounod/Jules Olivier et Maréchal Leclerc seront autorisés à circuler sur le bas de la rue piétonne pour accéder à la rue Félix Guyon. Zinfos974

