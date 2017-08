Mail Société Réseau Citalis: Changements d'horaires et d'itinéraires pour la rentrée





Des milliers de clients souffraient depuis plusieurs années de retards quotidiens sur 3 à 5 points "noirs" du réseau routier dionysien. "Cela va également alléger certains axes du trafic bus au bénéfice des automobilistes". Pour ces modifications, Citalis s'est appuyé sur un comité de voyageurs composé de 20 membres, créé en septembre 2016.Des milliers de clients souffraient depuis plusieurs années de retards quotidiens sur 3 à 5 points "noirs" du réseau routier dionysien. "Cela va également alléger certains axes du trafic bus au bénéfice des automobilistes".



La liaison entre la rue Malartic et les axes de desserte des quartiers ouest du centre- ville, vers les routes Départementales 41 et 42, mais aussi la Rue de La Source, seront améliorés. La rue Bertin sera requalifiée et servira désormais d’axe de délestage à priorité bus à compter du jeudi 17 août 2017.



"Avec les horaires actualisés et ajustés aux conditions réelles de circulation, le réseau retrouvera auprès de sa clientèle sa crédibilité". La date de mise en place des nouveaux horaires est prévues pour le lundi 21 août 2017. Un pôle d’échanges dédiés au transport en commun installé dans la rue du Centre à Sainte-Marie, sur le site de Beauséjour, va voir le jour au pied d’un nouvel espace commercial.



A Saint-Denis, un service spécial dédié à la desserte du Lycée de Bois de Nèfles depuis le Mail du Chaudron desservira ce nouvel établissement scolaire en cours de livraison.



Tous les changements de la rentrée à retrouver sur le site de Citalis "D'autres améliorations, comme la mise en accessibilité des points d'arrêts, sont toujours en cours alors que d'autres sont à venir", précise la Citalis. L'axe Leclerc-Guyon qui traverse le centre-ville et notamment le tronçon situé au droit de l'arrêt Petit Marché. 9 000 montées et descentes chaque jour sont concentrés sur cet arrêt qui est désormais déplacé dans le sens vers l'Hôtel de Ville "pour le meilleur confort de tous". Deux itinéraires vont connaître des changements. A l'occasion de la rentrée scolaire, Citalis opère de nouveaux changements d'horaires mais aussi d'itinéraires sur son réseau dans le but de poursuivre ses "efforts d'amélioration de la qualité de ses services".



