Reprise du café mensuel de l'éducation

Prochain café mercredi 6 septembre, à Canopé, rue Chatel St DenisThématique le pouvoir d'agir"Dans le quartier, à l'Ecole, dans la famille, les jeunes ont-ils le pouvoir d'agir ?Introduction aux débats par Sylvie TUMOINE (DJSCS)Animation : Daniel COMTE (correspondant académique du CRAP-Cahiers pédagogiques)S. TUMOINE mettra en lumière certains dispositifs qui rendent les jeunes acteurs de leur vie et auteurs de projets. Nous espérons dans le public que des partenaires associatifs et des collectivités relaieront par des exemples ces politiques publiques généreuses et ambitieuses.Et dans l'Ecole, de la maternelle à l'université, l'élève, le lycéen, l'étudiant ont-ils le pouvoir d'agir ? Le leur donne-t-on ou sont-ils obligés de le demander, de le prendre ? De leurs côtés, les enseignants, les personnels des établissements ont-ils ce pouvoir d'agir et de développer leurs idées et projets ? Vos expériences rapportées lors de ce 7ème café, premier de cette année scolaire, enrichiront nos débats.Peut-être fera-t-on un pas de côté pour voir si l'empowerment cher à nos amis québeccois recouvre les mêmes réalités!Pré-inscription conseillée (pour organisation de l'accueil) : sur le site de Canopé : ici En doc attaché, l'affiche