Réponse d’un citoyen indigné

Suite à l’article paru dans votre journal, relatif à la candidate aux législatives : Mme Leopoldine SETTAMA, j’ai décidé d’exprimer mon profond dégoût face non pas à cette affaire qui remonte à plusieurs années et qui a déjà fait à l’époque l’objet d’écrits dans vos colonnes, et ne l’oublions pas, de mesures de gestion mais surtout de l’usage et des intentions peu honorables sous-jacentes.

En effet, cette affaire a mis en cause Mme SETTAMA et a donc été traitée de manière individuelle. Elle suit certainement son cours. Mais la reprendre dans un contexte politique en ravivant sans aucun respect, les douleurs et les difficultés alors qu’elle a été dignement gérée, relève, à mon avis de la manipulation et sert des intérêts individuels. Lesquels ? Cette démarche est-elle destinée à déstabiliser de manière indécente, une candidate ?



Le temps présent est empreint de coups bas, de méfiance générale et de délations : nous avons chaque jour des exemples à la une de nos médias nationaux qui ne ménagent pas leurs efforts à ce sujet.



Le peuple a pourtant exprimé par son vote à la présidentielle, le désir du changement et de la transparence (positive !). Il se doit d’être respecté puisqu’il engage sa confiance auprès d’élus d’une nouvelle composante politique. Bien entendu, dans le cadre d’une démocratie, chacun est libre de ses opinions mais elles doivent se défendre selon des valeurs renvoyant à la population, l’image de personnes responsables.



J’ai la naïveté de croire que sur mon île, donné en exemple du vivre ensemble, du respect des différences et des opinions, on pouvait se préserver de ces basses manœuvres politiciennes et m’interroge donc sur notre capacité à voter confiants, au regard de tous ces déballages médiatiques non maîtrisés et influencés. Pensez-vous que les lecteurs méritent si peu de respect de votre part et qu’ils ne peuvent avoir droit qu’à ce genre de lectures ?



Si tel est le cas, vous vous trompez car ils comprennent bien que cet article est destiné à raviver une situation sensible afin de détruire une candidate. Mais parlons un peu de celle-ci : J’ai pour ma part, rarement vu un politicien se retrousser les manches pour être aux côtés des plus humbles. Beaucoup s’appliquent à faire de la présence dans les manifestations collectives et individuelles afin d’assurer leurs prochaines élections. Nous ne sommes pas dupes et permettez-moi de vous dire, Chers Journalistes, que la liberté d’expression n’excuse pas tout et que, tout compte fait, ce type d’article appauvrit votre journal , ne rehausse pas le niveau d’informations et surtout, fait preuve du peu de respect que vous avez de vos lecteurs , pensant sans doute qu’ils ne lisent que des faits divers dévoyés!

Quant à moi, cela confirme mon choix de vote, ne vous en déplaise ! car j’ai observé cette candidate dans d’autres espaces de paroles et d’actions. Je l’ai vue à l’œuvre défendant humblement les plus démunis et les malades. J’ai apprécié cette capacité d’aborder les autres avec cette simplicité naturelle, assumant et affirmant ses modestes origines et son histoire en tant que réunionnaise. Pouvons-nous en dire autant personnellement?



Sachons donc analyser un accident sorti de son contexte avec l’objectivité, la droiture et le respect nécessaire (d’autant que tous les éléments nous sont inconnus) et penchons-nous sur le projet que porte cette candidate nous basant sur ses agissements et non sur un fait isolé !



Montrons aux manipulateurs (s’il y en a ?) et aux rapporteurs à l’esprit exigu que nous pouvons réfléchir et décider sans être influencés !



Tenez bon Madame la candidate! Les blessures de ce genre ne font que grandir l’humaniste que vous êtes.