Réponse à "Nicole de la Rivière", militante tamponnaise de Jacquet-TAK !

Dans un courrier des lecteurs paru dans la presse locale, une certaine «Nicole» disant habiter La Rivière fait de la propagande électorale pour Jacquet Hoarau et attaque Nathalie Bassire avec beaucoup de mauvaise foi.



Un tel torchon «gros doigt» ne m'a pas laissé indifférente, moi qui habite Le Tapage, petit hameau dans les hauts de La Rivière, et qui a vu, de mes yeux vu, Madame Bassire faire du porte-à-porte sans relâche et tenir une réunion il y a quelques jours dans mon quartier avec M. le Maire de Saint-Louis.



Ma fille qui habite le Ouaki a constaté la même chose en février : une femme de terrain, élue de proximité, simple et souriante, qui arpente le terrain du matin au soir, tapant à chaque porte, écoutant ce que les Riviérois ont à dire et présentant un projet intéressant.

Plusieurs proches, membres de la famille et amies, me parlent de cette grande dame que l'on voit au moins 2 fois par semaine à La Rivière depuis 6 mois. Ma belle-mère qui habite Cilaos l'a également vu marcher dans le centre du village en mars dernier. Sa candidature fait d'ailleurs l'objet de nos discussions le dimanche à l'occasion des repas de famille, et elle fait favorablement l'unanimité.



D'ailleurs, je me suis abonnée à sa page Facebook, et tout le monde peut constater qu'elle est présente au Tampon, mais aussi à La Rivière, à Cilaos et à l'Entre-Deux où elle vient même d'ouvrir une permanence ! Comment peut-on oser écrire qu'elle a du mépris pour les petites communes alors qu'elle y consacre tant de temps et d'énergie ?



Quand on attaque aussi bassement quelqu'un d'aussi sincère et gentille, c'est qu'on en a peur ! Je me demande même si ce courrier de lecteur n'est pas plutôt rédigé par un proche de TAK...



En tout cas, Mme Bassire n'a pas besoin d'un suppléant de La Rivière, Cilaos ou l'Entre-Deux car elle y est très souvent elle-même, en personne, et elle y a créé des liens solides avec de puissants relais : maires, adjoints au maire, conseillers municipaux, représentants de la société civile, … Regardez toutes les photos sur sa page Facebook, la réalité saute aux yeux ! Les habitants de ces communes l'ont vu et l'ont entendu, on ne peut pas écrire le contraire !



D'ailleurs, en ce qui concerne le suppléant de Mme Bassire, M. Jean Alain Cadet, un homme de Gauche, j'ai souvent entendu parler de lui, sans savoir où il habite exactement, dans les journaux, à la radio et à la TV pour ses actions en faveur des plus démunis : billets d'avion moins chers, produits alimentaires à petits prix, écologie, …



Mme Bassire et M. Cadet sont des élus d'envergure régionale qui ont visiblement la main sur le coeur, ils sont d'ailleurs conseillers régionaux de La Réunion : leurs actions et leurs combats ne s'arrêtent pas à une commune, mais touchent tout le territoire réunionnais.