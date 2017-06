Réouverture du centre de propreté de Saint-Laurent dès aujourd'hui vendredi 9 juin

Les importants dégâts causés par l’incendie survenu dans la nuit du 7 au 8 juin faisaient présager une date de réouverture incertaine du site…Cependant, tout a été mis en œuvre pour permettre une réouverture aussi rapide que possible. Bravo et merci à l’ensemble des intervenants pour leur efficacité !Ainsi les agents du centre de propreté de Saint-Laurent auront le plaisir de vous accueillir de nouveau dès ce vendredi aux jours et horaires habituels d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 17h30 et le dimanche de 8h à 12h30.Seul l’ espace Trokali , en trop mauvais état, demeure fermé jusqu’à nouvel ordre.Nous vous présentons nos excuses pour les gênes occasionnées par l’incendie et la fermeture temporaire du site, indépendantes de notre volonté.À bientôt dans votre centre de propreté !