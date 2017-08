Mail A la Une . Rentrée universitaire: "Le gouvernement a déjà commencé à faire les poches des étudiants" À l’approche de la reprise des cours, l’Unef fait le bilan sur notre île et le syndicat étudiant n’hésite pas à annoncer "une rentrée hostile aux étudiants".

Avec une rentrée coïncidant avec la sortie de mandat de François Hollande et l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Elysée, l’Unef (Union Nationale des Etudiants de France) a dores et déjà tiré la sonnette d’alarme sur la situation des étudiants au niveau national.



Samantha Pothin, Présidente de l’Unef Réunion dénonce une rentrée "hostile aux étudiants", avec des "cadeaux d’adieu" du Président sortant. La réforme des admissions post-bac laissant 80.000 étudiants sans affectation à la sortie du lycée et la sélection à l’entrée du master 1 laissent en effet un goût amer aux syndicats étudiants.



Le gouvernent d’Emmanuel Macron n’est pas plus populaire, avec son annonce fracassante de la baisse des aides au logement et du plan d’économie visant l’enseignement supérieur dès les premiers mois de sa mandature.



À la Réunion, 500 logements étudiants promis



Au coeur du problème au niveau local, le manque de logements étudiants. "À la Réunion on attend toujours 500 logements qui étaient promis par le gouvernement Hollande et qui ne sont toujours pas sortis de terre" explique Samantha Pothin. Une enquête menée sur le campus par l’Unef fait état de zéro logement étudiant construit à la Réunion depuis 2011. Pourtant, chaque année 5.000 étudiants en font la demande et le parc locatif du Crous ne propose que 1.100 logements étudiants: "insuffisant" pour l’Unef. La capacité d’accueil s’élève à 5,78% en logement public dans le département, alors que le rapport parlementaire du député Anciaux recommande 10% dans chaque académie.



Un taux d’étudiants boursiers largement au dessus des moyennes nationales



Autre ombre au tableau pour les étudiants Réunionnais, "47% d’entre eux sont exclus du système d’aide sociale" déplore Rodrigue Sautron, secrétaire général de l’Unef Réunion. Avec 53% d’étudiants boursiers sur le département contre 25 à 30% au niveau national, la demande est pourtant grande. "On est dans un milieu plus précaire au niveau des aides sociales" souligne Rodrigue Sautron.



"Le gouvernement a déjà commencé à faire les poches des étudiants"



Pour Romain Wilthien, le Vice -président, "le gouvernement a déjà commencé à faire les poches des étudiants. Avec la baisse des aides au logement et la menace de supprimer le régime de sécurité sociale étudiants, il ne faut pas se voiler la face". Comme piste de réflexion, l’Unef propose "un investissement massif dans l’enseignement supérieur, une réforme du système d’aides sociales aux étudiants et l’accélération de la création de logements étudiants".



Des pistes qui ne manqueront pas d’êtres soulevées par le syndicat étudiant lors de la rentrée prochaine du Gouvernement.

