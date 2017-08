Mail A la Une ... Rentrée universitaire : Dernière session d’inscription du 16 au 31 août Bientôt la fin des vacances et la reprise pour les étudiants réunionnais. L'UNEF prodigue quelques conseils à l'approche de la rentrée. La dernière session d’inscription s'ouvre du 16 au 31 août. Voici son communiqué:

Alors que la rentrée universitaire approche à grands pas et que beaucoup d’étudiant-e-s et de néo-bachelier-ère-s ne sont pas encore inscrits, l’Université rouvrira ses portes ce mercredi 16 août 2017 pour entamer la dernière session d’inscription.



Comme à la première session l’UNEF Réunion invite les étudiant-e-s à se rendre sur le site de la scolarité de l’Université pour entamer la première étape de leurs inscriptions : http://scolarite.univ-reunion.fr/inscription/inscription-2017-2018/



Les inscriptions se dérouleront du 16 août au 31 août 2017 sur le campus du Moufia au niveau de l’Espace de Vie Etudiante et au Campus du Tampon au niveau du bâtiment S de 8h à 12h et 13h à 16h du Lundi au Vendredi.



Nous rappelons que pour les premières inscriptions, la carte étudiante sera à récupérer sur place après la prise de rendez-vous qui aura lieu suite à la pré-inscription en ligne. L’UNEF conseille aux néo-bachelier-ères-s de se faire accompagner de leurs parents afin de finaliser les démarches sereinement. Ce rendez-vous sera location de finaliser l’inscription, mais aussi de découvrir le village associatif où les néo-bachelier-ère-s pourront avoir des renseignements sur l’Université. L’UNEF Réunion sera également sur le campus pour vous accueillir et vous présenter le fonctionnement de la vie universitaire.



Vous trouverez également sur place les divers services de l’Université mais aussi une assistance personnalisée qui accompagnera les étudiant-e-s dans leurs démarches d’inscription.



Nous rappelons que les frais d’inscriptions, pour les non-boursier-ère-s s’inscrivant en licence s’élèvent à 406,10€ (frais de sécurité sociale étudiante compris). En Master, ils s’élèvent à 478,10€. Les étudiant-e-s boursier-ère-s ne paieront que les 5,10€ de la médecine préventive sur présentation de la notification conditionnelle de bourse du CROUS.



En cas de problèmes de bourses, de logements, d’inscriptions ou autres l’UNEF Réunion rappelle que sa plate forme SOS inscription est toujours active pour cette deuxième session d’inscription.



Contactez-nous simplement par mail à : unef974@gmail.com avec vos numéros INE et étudiant, et nous vous répondrons. Zinfos974 Lu 300 fois



