Rentrée scolaire : "Tout va très bien, madame la marquise !"

Selon le ministre Blanquèr(noir), "tout va très bien, madame la marquise !"

OU : l'hypocrisie, théorème gouvernemental !



On l'a vu et (trop longuement) entendu, hier soir sur RFO. Il nous a bassiné avec un flot de paroles faites pour ne rien dire.



La rentrée ? Elle est satisfaisante. Il n'a pas dit "idéalement" mais rassurez-vous, le coeur y était.



Seules 6 de nos communes sur 24 ont procédé à la rentrée, mais c'est idéal. S'il le dit...



Quant aux très nombreuses personnes qui ont râlé, lui ont dit son fait, ont émis des critiques, c'est rien que des méchants. "Tout ça est faux".



On peut être Blanquèr(noir) et peindre le ciel en "sfumato" comme disait Léonard.