Rentrée scolaire: Les écoles privées respecteront le choix des mairies

Les parents et les élèves abordent cette rentrée 2017-2018 dans la plus grande confusion. Alors que six communes (Saint-Denis, Le Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu et Sainte-Rose, et avec des restrictions pour certaines ( cantine et transport scolaires), 18 autres ont donc décidé de repousser l'échéance à mardi prochain. Le temps pour les élus concernés d'obtenir les garanties des profils des personnes recrutées dans l'urgence.Dans tout ce bazar, reste le cas finalement pas si particulier des écoles de l'enseignement privé. Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, du personnel communal est également affecté dans les établissements du privé, indique Jessica Drula, secrétaire générale de la FEP-CFDT Réunion.Ce personnel est généralement affecté à des missions de cantine scolaire. Dans leur grande majorité, et bien qu'elles soient "privées", les écoles de ce secteur possèdent donc environ 20% de personnel communal dans leurs rangs.Résultat de cette imbrication public/privé qui n'aide pas à la compréhension pour les parents qui hésitent encore à cette heure, les écoles de l'enseignement privé implantées dans les communes qui ont annoncé le report de la rentrée au mardi 22 août, seront aussi concernées par ce report, comme les écoles maternelles et primaires du public de ces mêmes villes ( 18 en tout )."Il n'y a pas d'écoles privées dans toutes les communes évidemment. A Saint-Denis, les classes seront ouvertes demain vendredi. A La Possession, au Port, il n'y a pas d'écoles privées. A Saint-Paul, l'école Rosalie Javouhey et Saint-Charles seront ouvertes comme pour les écoles maternelles et primaires du public, suivant la volonté de la mairie de respecter le jour de rentrée ce vendredi", ajoute la représentante de la Fédération de la Formation et de l'Enseignement Privés-CFDT.Les écoles privées de Saint-Louis, Saint-Joseph, Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-André feront bien leur rentrée mardi 22 comme les écoles publiques des 18 communes qui ont fait le choix de reporter leur rentrée à mardi.---