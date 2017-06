Rentrée scolaire 2017- 2018 : Les nouveautés et ce qui ne bouge pas à La Possession !

Pour la prochaine rentrée scolaire, une nouvelle dynamique s'installe sur l'organisation scolaire ! Les enfants scolarisés à la Possession vont profiter de l'amélioration de la Pause Méridienne. Ils pourront bénéficier d'une garderie gratuite de 14h45 à 15h30.



Pour le cycle élémentaire, un accompagnement éducatif accru sera opérationnel dès Janvier 2018 avec le Plan Anglais du CP au CE2 "My Way to English", l'extension du plan Relaxation et les Ateliers "Pratiques de l'Attention".



Le gouvernement a ouvert le choix pour la rentrée 2018, entre différentes formules : la semaine de 4 jours "là où émerge un consensus local" ou de rester à 4 jours et demi. Après avoir échangé avec le Conseil Consultatif des parents d'élèves, fidèles à nos pratiques de dialogue, le rythme scolaire sera inchangé à la Possession.



Le rythme scolaire reste donc 4 jours et demi pour la prochaine rentrée 2017/2018.



Une réflexion approfondie sera menée 2018, en concertation avec les parents et enseignants sur ce sujet, la question reste donc ouverte pour la rentrée de 2018/2019.



Michèle Milhau, élue à l'éducation a déclaré "nous restons attentifs aux demandes des parents, des enseignants et au bien être des enfants pour le rythme scolaire. Agir dans la précipitation n'aurait pas pu permettre une rentrée scolaire sereine pour les enfants, les parents, les enseignants, et le service communal ! Nous avons donc choisi de patienter."



« C'est avec enthousiasme que nous annonçons l'ouverture du plan Anglais gratuit, pour tous les enfants, l'extension du plan Relaxation et les Ateliers « Pratiques de l'Attention » permettant à nos enfants de se sentir bien dans leur milieu scolaire ! De belles évolutions pour nos petits Possessionnais ! ».