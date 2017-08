Rentrée reportée à St-Louis : "Nous avons accompli de nombreux efforts"

Travaux d’électricité encore en cours, manque de matériels, problématique des contrats aidés… A quelques heures de la rentrée scolaire pour les 8 500 élèves des écoles primaires et maternelles de Saint-Louis, l’inquiétude monte chez des parents d’élèves de la commune.Afin de les rassurer, la mairie a souhaité ce lundi faire le point sur les conditions de cette rentrée scolaire 2017. Une rentrée reportée à demain, mardi 22 août, à Saint-Louis comme dans la plupart des communes de l’île en soutien à l’Association des maires de La Réunion pour "rappeler le rôle important des contrats aidés dans la sécurité et la qualité de l’accueil des élèves". Dans la commune, la plupart des emplois aidés courent jusqu'en janvier 2018.Trois écoles, Ravine Piments, Paul Hermann et Alcide Baret, sont toujours en cours de réhabilitation. Dans ces deux derniers établissements, la rentrée ne s’effectuera d’ailleurs que le jeudi 24 août, une fois les travaux de réhabilitation terminés. "Nous avons rencontré des difficultés, les entreprises ont pris du retard. Aujourd’hui, il n’y pas de raison de ne pas croire à la livraison des écoles à la date prévue par les entreprises", espère le maire Patrick Malet.Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan de réhabilitation de 9 écoles sur les 32 que compte le territoire. Le coût de ces opérations: près de 200 000 euros. Les travaux les plus importants ont été réalisés à l’école Ambroise Vollard à la Rivière où pour un montant de 88 000 euros ont été réalisés: une nouvelle classe, un préau, une extension de la cour extérieure, un portail ou encore la réfection des cours intérieures et extérieures. "C’est un travail de longue haleine", rappelle Patrick Malet. "Quand je suis arrivé aux affaires en 2014, 20 écoles avaient perdu l’agrément de la commission de sécurité"."Nous travaillons avec acharnement", assure à son tour Raissa Maillot, adjointe en charge notamment du développement culturel et identitaire. La municipalité a dû également se pencher sur le dédoublement des classes de CP dans les zones d’éducation prioritaire pour répondre à la promesse du président Emmanuel Macron. "Une décision prise unilatéralement par l’Etat sans concertation ni prise en compte des moyens à consacrer", glisse Patrick Malet. Sur les 9 écoles concernées de la commune, 8 sont assurées d’en bénéficier.En matière d’hygiène et de sécurité, des lits empilables ont été achetés pour ainsi éviter que les parents ne ramènent des matelas, "facteur de transmission de cas de gale"."La réussite scolaire est et demeure, pour notre municipalité, un enjeu prioritaire", a affirmé Patrick Malet. A ces travaux s’ajoutent également la hausse de la dotation du matériel pédagogique pour un montant de 17 euros par élève contre 15 les années précédentes, l’ouverture de 5 classes ou encore la cantine gratuite sous réserve du règlement des frais d’inscription annuels de 20 euros. "Je veux dire aux parents que c’est ensemble que nous réussirons à conduire nos enfants sur la voie de la réussite", a conclu l'édile.Des parents inquiets de l'avancement des travaux à l'école Alcide Baret ont décidé de se mobiliser demain matin.