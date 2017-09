Mail Communiqué Rentrée politique européenne pour Younous Omarjee Le Député européen Younous Omarjee sera à La Réunion à compter de ce samedi 16 Septembre. Rencontre avec Nathalie Loiseau, défense de la minorité muslmane Rohingyas, cyclone Irma, manifestation loi travail, débat sur l’état de l’Union et défense des artistes et de la culture... Il fait le point sur sa rentrée politique européenne.

En session plénière du Parlement européen à Strasbourg, la rentrée politique européenne de Septembre a été riche en évènements, en réunions, en débats et en préparation des rendez-vous à venir.



Rencontre avec Nathalie Loiseau : le Député européen Younous Omarjee a rencontré la Ministre française des affaires européennes Nathalie Loiseau, pour un dîner de travail. Une rencontre constructive qui a permis d'évoquer les grands dossiers européens ainsi que très concrètement ceux des RUP et des PTOM : cyclone Irma, accords commerciaux et défense de la banane et du sucre, stratégie pour les pays insulaires ACP, RUP et PTOM, prochaine conférence des RUP en Guyane, avenir de la politique régionale et des fonds structurels dans nos régions en retard de développement.



Défense de la minorité muslmane Rohingyas : après une semaine de négociation avec l’ensemble des autres groupes politiques au Parlement européen, Younous Omarjee a défendu en plénière la résolution d’urgence commune dont il est l’un des auteurs sur les violations des droits des Rohingyas en Birmanie. Le Député s’est félicité d’être parvenu à une résolution qui ne mâche pas ses mots et dénonce clairement les exactions, les discriminations et les crimes dont les Rohingyas sont victimes en Birmanie. "Le silence tue et nous avons la responsabilité d’agir. D’agir en nommant les atrocités, en les dénonçant, en les condamnant. Condamner les crimes commis à l'encontre de la minorité musulmane des Rohingyas perpétrés par l’armée. Dénoncer la passivité coupable du gouvernement birman, et en particulier de la lauréate du prix Nobel de la paix et du Prix Sakharov, Aung San Suu Kyi, devenue indigne du prix que nous lui avons attribué" a exprimé avec détermination Younous Omarjee.



Cyclone Irma : Younous Omarjee a repris place en plénière pour intervenir dans le débat consacré au cyclone Irma et appeler à la plus grande solidarité européenne avec les populations et les îles durement frappées, dont Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le Député a aussi appelé chacun à anticiper dès lors une reconstruction intelligente qui ne conduise pas à reproduire les modèles du passé : "nous devons dès à présent penser cette solidarité européenne tournée vers la reconstruction de ces Îles aujourd'hui dévastées. Pas pour reproduire les erreurs du passé, mais reconstruire autrement, différemment, durablement. Faire renaître les iles en les aidant à se réinventer, jusque dans leur modèle de développement. Ce sans quoi, elles renaîtront pour re-mourir". Le Député a également adressé un courrier au Président Macron avant son départ à Saint-Martin.



Manifestation loi travail : Younous Omarjee a pris part aux mobilisations à Strasbourg contre la loi travail avec ses collègues de la gauche européenne il a rappelé "que la casse du marché du travail n’est pas sans lien avec les injonctions de la Commission européenne pour la mise en œuvre en France de réformes structurelles visant à toujours plus flexibiliser et toujours plus libéraliser".



Débat sur l’état de l’Union : comme chaque session de Septembre, le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a prononcé un discours sur l’état de l’Union. Ce débat était attendu. Pour Younous Omarjee "le cap fixé pour les années à venir reste encore bien lointain des attentes des citoyens européens et semble à peu de choses près identique au cap des années précédentes". Pour la Commission européenne la crise économique est désormais derrière elle et a laissé place à une large embellie. Une embellie pourtant difficile à voir pour beaucoup d’européens, en particulier les plus fragiles. Quant à l’agenda politique Le Député européen constate que « la réduction des inégalités, la transition écologique, la protection sociale des européens, la lutte contre l’évasion fiscale, ou encore la protection des productions européennes sensibles face à la mondialisation, ne font toujours pas partie des grandes priorités ».



Défense des artistes et de la culture : le Député s'est entretenu avec Nicolas Galibert, directeur de Sony France, et la chanteuse française Emily Loizeau, qui a plusieurs fois collaboré et chanté avec Danyel Waro, pour préparer la défense des droits d'auteurs face aux géants du net YouTube, Apple, Google, qui s'approprient et diffusent à bas coût les œuvres des artistes aidés par l'absence de réglementation du net. Un dossier très important pour Younous Omarjee "qui ne doit pas être manqué si l'on veut maintenir une diversité culturelle et artistique en France et en Europe, et assurer aux artistes une juste rémunération pour leurs oeuvres diffusées en ligne par les géants du net Youtube, Apple, Google".



