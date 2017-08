Rentrée en musique au collège Amiral Pierre Bouvet

La rentrée scolaire s'est faite en musique au Collège Amiral Pierre Bouvet à Saint-Benoît le lundi 21 Août 2017.



La chanteuse et artiste Kenaelle a proposé un intermède musical aux élèves et au personnel de l'établissement lors de la récréation du matin.



Les élèves, enthousiastes, ont repris en cœur les paroles des quatre chansons interprétées par Kenaelle.



Une séance de dédicaces a été improvisée sur les cahiers de texte, on peut gager que ces cahiers ne seront pas perdus.