Rentrée à St-Denis : Un besoin de 300 emplois non-obtenus

Ericka Bareigts, élue déléguée à l’insertion à la Ville de Saint-Denis, est sortie déçue d’une réunion de travail relative aux contrats aidés dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire avec le secrétaire général de la Préfecture, Maurice Barate. Si la rentrée scolaire sera maintenue le 18 août à Saint-Denis, la députée avoue que la commune connaît un manque de 300 personnes pour assurer son bon fonctionnement.Mais sur les 1800 contrats aidés proposés par le Préfet mardi , Saint-Denis n’a rien obtenu. "À la lumière de ce que j’ai entendu hier de la ministre du Travail, je reste très réservée", affirme Ericka Bareigts qui ajoute : "Nous ne prendrons pas les enfants en otage et nous faisons tout ce qu’il faut pour préparer au mieux la rentrée scolaire mais chacun a sa part de responsabilité." "Hier la ministre avait un raisonnement plutôt adaptée à la région Rhône-Alpes mais une méconnaissance de ce qui se passe sur nos territoires et en particulier à La Réunion", note-t-elle.L’élue rappelle que les contrats aidés font partie d’un "parcours d’insertion et non pas sur des instants".Pour rappel, une vingtaine de maires comptent reporter la rentrée. Hier, ils ont manifesté devant la préfecture pour exprimer leur déception face aux 1800 contrats aidés "d’urgences" proposés par l’État alors que 3298 seraient nécessaires. La Ville de Saint-Denis, absente hier, a d’ailleurs été accusée de manque de solidarité. La députée assure quant à elle être "dans le même état d’esprit combatif et exigent" mais ne pas vouloir fermer les écoles ; "un symbole fort".