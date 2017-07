CINOR

Rentrée 2017-2018 : demandez votre carte de transports scolaires CINOR La période d'inscriptions pour l'obtention de la carte de transports scolaires 2017-2018 sur le territoire de Nord est lancée.

A l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire 2017-2018, ils seront une nouvelle fois plus de 15 000 élèves issus du territoire du Nord à être transportés gratuitement chaque jour par la Cinor: 3 400 élèves pour le réseau urbain "Citalis" et 12 000 élèves pour le réseau scolaire.



Pour pouvoir y prétendre, les scolaires doivent en faire la demande auprès de la Cinor, au siège de la Communauté, 3, rue de la Solidarité, dans la zone du Triangle, située à l'entrée Est du chef-lieu.



Les élèves se voient remettre une fiche d’inscription récapitulant les coordonnées des parents, l’arrêt de bus concerné et l’établissement scolaire fréquenté par l’élève.



La fiche d’inscription est téléchargeable en cliquant sur www.cinor.fr. La demande doit être dûment remplie et devra être visée par le responsable de l’élève.



Elle devra parvenir à la CINOR OBLIGATOIREMENT AVANT LA NOUVELLE RENTREE SCOLAIRE accompagnée :



⁃ d’un justificatif d’adresse (Eau ou Electricité, CAF, ou Impôts),

⁃ d’une copie du certificat de scolarité ( ou apposer sur ce formulaire le cachet de l’établissement),

⁃ d’une photo d’identité de l’élève au verso desquelles figureront le nom, prénom,

⁃ d’une photo d’identité pour chaque personne habilitée à déposer et à récupérer l’enfant à l’arrêt

⁃ d’une photocopie du livret de famille,

⁃ d’un justificatif d’adresse du correspondant pour les élèves scolarisés dans un établissement de l’Ouest ou du Sud.





Renseignements:



- TEL: 0262 92 49 35, contact@cinor.org

- Service des Transports Scolaires de la CINOR, 3 rue de la Solidarité, CS 61025 - 97495 Sainte-Clotilde Cedex.







