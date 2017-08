Reniant sa parole, Macron supprime 300 millions d'€ de crédits aux collectivités

Le 17 juillet dernier, lors de la Conférence des territoires, Emmanuel Macron avait déclaré : "Nous ne procéderons pas par baisse brutale de dotation". Trois jours plus tard, un décret paraissait au Journal officiel annonçant la suppression de plus de 300 millions d'euros de dotations aux collectivités locales.



"Ils nous avaient promis le dialogue, la transparence... A aucun moment on ne nous a avertis de ce mauvais coup financier", déplore dans Libération André Laignel, président du Comité des finances locales et maire d'Issoudun (Indre). "C'est d'autant plus choquant que ces crédits sont pour la plupart destinés à des dépenses d'investissement", regrette-t-il encore.