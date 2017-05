Rencontre entre la Présidente de l’île Maurice et Didier Robert

"Les énergies propres, la biodiversité, le tourisme durable sont des grands enjeux pour nos îles et pour nos populations. Nous avons signé en 2014 une déclaration des îles présentée à la COP21. Nos îles sont des sentinelles mais aussi des terres de solutions", a déclaré Didier Robert.



Pour la Présidente de Maurice, "Nous avons un destin commun et un regard sud sud. Maurice fait partie du bloc Afrique et La Réunion est la France et la Porte de l’Europe dans l’Océan Indien. Nous devons avancer ensemble", précise dans le même sens, son Excellence Ameenah Gurib-Fakim.