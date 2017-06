Mail A la Une .. Rencontre cordiale entre Tryo, soutien de Sea Shepherd, et Jean-François Nativel (OPR)





Sur le réseau social Facebook, des internautes n'ont pas caché leur mécontentement, regrettant par exemple que le groupe ait joué une chanson hier soir en brandissant un drapeau Sea Shepherd. Une "provocation" selon eux, La Réunion étant confrontée depuis plusieurs années à une crise requin.



Pour tenter de calmer le jeu, l'organisation du Sakifo a organisé une rencontre ce samedi 3 juin 2017 entre le groupe et et Jean-François Nativel, secrétaire de l’association Océan Prévention Réunion. L'occasion pour les deux parties d'échanger "et d’informer le groupe Tryo sur la réalité de ce qui se joue dans le cadre de la crise requin à l'île de la Réunion". Après avoir eu le plaisir de les accueillir sur scène, le festival Sakifo est heureux d’avoir pu organiser une rencontre entre les chanteurs du groupe Tryo et Jean-François Nativel, secrétaire de l’association Océan Prévention Réunion ce samedi 3 juin 2017. Cette rencontre faisait suite à un soutien affiché de Tryo à l’organisation Sea Shepherd hier lors de leur concert tenu à Saint-Pierre, dans le cadre du festival Sakifo.



Ce moment d’échange aura été une occasion de faire connaissance, et d’informer le groupe Tryo sur la réalité de ce qui se joue dans le cadre de la crise requin à l'île de la Réunion. Ils ont eu droit à une petite présentation personnalisée, qu’ils pourront prolonger avec la lecture de deux exemplaires dédicacés du livre Requins à La Réunion.



Les chanteurs ont été très attentifs à cette démarche. Ils n’avaient pas mesuré le climat sensible autour de la crise requin, et ont exprimé toute leur soutien et empathie, en indiquant qu’il n’y avait aucune volonté de provocation dans leur acte. Ils souhaitent maintenant, en retour, faire remonter le message des réunionnais aux dirigeants français de Sea Shepherd, avec qui ils échangent très régulièrement.



Nous espérons que d’une maladresse initiale pourra naître l’espoir de tendre à un apaisement des relations entre cette organisation, et la communauté des pratiquants nautiques de la Réunion.



