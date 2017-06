Mail Législatives 2017 Renaud Dutreil (En marche) apporte son soutien personnel à David Lorion Dans le cadre des élections législatives sur la 4ème circonscription de La Réunion, Renaud Dutreil, membre du comité politique d'en marche et Président de la droite avec Macron apporte son soutien personnel à David Lorion.

Soutien au candidat LR David Lorion dans la 4ème circonscription de l’Ile de la Réunion



Anaïs Patel, candidate La République En Marche dans la 4ème circonscription de l'Île de la Réunion, est arrivée en 3ème position au premier tour des élections législatives, ce qui ne lui a pas permis de se hisser au second pour représenter notre mouvement. Je tiens à la féliciter pour sa très belle campagne, et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de son engagement au sein de notre mouvement.



J’ai donc décidé, à titre personnel, de soutenir le candidat Les Républicains, David Lorion, et sa suppléante Virginie K/bidi, au second tour des élections législatives. Géographe de formation, élu au conseil municipal de Saint Pierre et adjoint en charge de l’aménagement, du foncier, de l’urbanisme et de l’eau, David Lorion sera un député efficace, soucieux de l’intérêt du pays et profondément ancré dans sa circonscription. Nous avons besoin de femmes et d’hommes comme David, capables d’effectuer le travail législatif de manière constructive et exigeante et de porter la voix des territoires ultramarins avec force et passion.



Depuis le lancement la droite avec Macron, initiative de rassemblement et de dépassement des clivages que j’ai lancée aux origines du mouvement, j’ai eu à cœur de créer des ponts entre le mouvement En Marche ! et une certaine droite progressiste, humaniste et pro-européenne, qui est aujourd’hui largement représentée au gouvernement et dans la future majorité La République En Marche. En apportant mon soutien à David Lorion, je souhaite poursuivre ce mouvement de rassemblement et voir rentrer à l’Assemblée une opposition constructive et pragmatique, qui propose, débat, amende les textes pour faire avancer l’intérêt général et le pays ; une opposition de dépassement des vieux clivages, qui saura faire fi des vieux réflexes partisans ; une opposition sérieuse et appliquée dans le travail législatif à tout instant. Je suis convaincu que David Lorion s’inscrit dans ce mouvement.



Electeurs et électrices de la 4ème circonscription de l’Île de la Réunion, dimanche 18 juin, votez David Lorion et élisez un député compétent et efficace pour vous représenter."



​Renaud Dutreil

Membre du Comité politique d'En Marche !

Président de la droite avec Macron



