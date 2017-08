Remise des lots du concours verre de Saint-Louis

Du 28 juin au 2 juillet derniers, les habitants de Saint-Louis ont participé au concours "grande collecte de verre" de la CIVIS. La remise des lots s'est déroulée le mercredi 26 juillet 2016 à 14h00 en la salle du conseil municipal de Saint-Louis.



La cérémonie a été présidée par Danielle LIONNET, vice-présidente de la CIVIS et les Élus de la commune de Saint-Louis, qui ont tour à tour décerné aux lauréats les différents cadeaux. En une semaine de collecte, ce sont 2 671 kg de verre qui ont été amenés aux bornes à verre participantes et qui pourront être recyclés. Le grand gagnant de ce concours s’est quant à lui illustré avec un apport exceptionnel de 1 375 kg et remporte une balade en hélicoptère pour deux personnes.



La CIVIS souhaite qu'à terme, glisser une bouteille dans une Borne d’Apport Volontaire, devienne une habitude, mieux un réflexe pour chaque "éco citoyen" que nous sommes.