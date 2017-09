Remise à l'eau de la tortue Miti ce vendredi au Cap La Houssaye

La célèbre tortue Miti va retrouver ce vendredi les eaux du Cap La Houssaye avec ses parrains et marraines. Une équipe de l’émission Échappées Belles de France 5, actuellement en tournage à La Réunion, sera présente pour cette opération.



Après un premier séjour en 2016, la tortue avait de nouveau été prise en charge à l'observatoire afin de se faire retirer des hameçons, plantés dans la peau.



La remise à l'eau de la tortue imbriquée, dont l'âge est compris entre 10 et 15 ans, aura lieu entre 9h et 10h, "selon l'état de la mer" précise Kelonia. Deux clubs de plongée (La plongée Lé Bon et Dodo Palmé) qui ont participé à son sauvetage, seront présents pour le départ de Miti.



Une équipe de tournage de l'émission Échappées Belles , actuellement dans l'île pour de multiples sujets dont un concernant les actions menées par Kelonia et ses partenaires pour la préservation des tortues marines, captera ce moment magique.