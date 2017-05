Remerciements à Nassimah Dindar et au Conseil départemental de la Réunion

La SPA Réunion remercie chaleureusement Madame Nassimah Dindar et le Conseil départemental de la Réunion pour la belle initiative de "Une Journée d'amour pour les chiens et chats" du samedi 13 mai au Jardin de l'Etat qui a été une vraie réussite.



Beaucoup de visiteurs sont venus et ont pu bénéficier des conseils des bénévoles et des professionnels de la protection animale. Des chiens et des chats ont été adoptés et vont ainsi laisser des places pour d'autres animaux dans les refuges et dans les familles d'accueil.



L'importance de la stérilisation afin d'éviter des portées a été soulignée, le fléau des pauvres chiens errants sur l'île, hélas est connu de tous.