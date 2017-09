Communiqué

Région : Commission permanente du 12 septembre 2017

La Commission Permanente du Conseil Régional s’est réunie ce mardi 12 septembre 2017, sous la présidence du Président de Région, Didier Robert, à l’Hôtel de Région Pierre Lagourgue. Les conseillers régionaux ont examiné et voté plus de trente rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles dans les domaines de l’éducation/formation, du FEDER, de l’économie, de la coopération régionale et de la culture...

