Réforme du Travail: Un préavis de grève déposé chez Orange pour ce mardi

Le projet de réforme du code du travail par ordonnances serait ainsi "l’organisation de la précarité et de la concurrence entre salariés branche par branche, les patrons se débrouilleront pour embaucher encore moins en CDI qu'aujourd'hui".

Le Syndicat Sud Telecom Réunion participera à la mobilisation nationale contre le projet de la réforme du code du travail. Un préavis de grève de 24 heures a été déposé pour le mardi 12 septembre 2017 à compter de minuit. L’ensemble du personnel d’Orange SA à La Réunion et Mayotte sera concerné: fonctionnaires, salariés de droit privé ou de droit public.Le syndicat dénonce la mise en danger du CDI et des attaques contre les fonctionnaires avec la mise en place du jour de carence et le gel des rémunérations.Les revendications concernent :- La mise en place d’un plafond pour les indemnités prud’homales, mais aussi l’abaissement du plancher.- La fin du compte pénibilité et sa transformation en "compte professionnel de prévention".- La mise en place d’un référendum d’entreprise à l’initiative de l’employeur.- Des attaques contre les fonctionnaires avec la mise en place du jour de carence et le gel des rémunérations.- La primauté aux accords d’entreprise sur les accords de branche amplifié.- et par ailleurs, l'intégration de tous les contrats Emplois Avenirs employés par la DO Réunion/Mayotte en CDI.