Mail La grande Une Manifestation : Le Barachois rouvert à la circulation 12H30 : Sur les RN1 et RN2 à Saint-Denis, le Barachois est rouvert à la circulation dans les deux sens après moins d'une heure de fermeture de l'axe routier en raison de la présence de centaines de manifestants devant la préfecture.





Suite à cette manifestation au niveau de la Préfecture, le Barachois est fermé dans les deux sens : dans le sens Est/Nord depuis la Rue Labourdonnais et dans le sens Ouest/Nord depuis la Rue Lucien Gasparin jusqu’à nouvel ordre.



Il est conseillé aux usagers d’emprunter la RN6 Boulevard Sud. Le cortège de manifestants contre la réforme du Code du Travail est arrivé sur le Barachois après un défilé rue de Paris. Environ 2000 personnes ont répondu à l'appel des syndicats CGTR, FSU et UNEF notamment.Suite à cette manifestation au niveau de la Préfecture, le Barachois est fermé dans les deux sens : dans le sens Est/Nord depuis la Rue Labourdonnais et dans le sens Ouest/Nord depuis la Rue Lucien Gasparin jusqu’à nouvel ordre.Il est conseillé aux usagers d’emprunter la RN6 Boulevard Sud.

Zinfos974 Lu 677 fois



Mail