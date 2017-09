Mail Social Réforme du Code du Travail: La FSU appelle à manifester le 12 septembre

La Fédération syndicale unitaire (FSU) appelle à manifester le mardi 12 septembre contre la réforme du Code du Travail. Les fonctionnaires de l’Éducation nationale vont donc rejoindre la CGTR et L’Unef dans le mouvement national car ils se disent tout aussi concernés. "Le code du travail concerne aussi la fonction publique contrairement aux idées reçues", rappelle Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU.



"Il y a du personnel en contrat de droit privé dans la fonction publique et certaines dispositions s’appliquent pour les fonctionnaires", ajoute-t-elle. Il s’agit par exemple des horaires, de la médecine préventive et des CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). La secrétaire départementale évoque également "les attaques sur le service public" comme le rétablissement de la journée de carence en cas d’arrêt-maladie ou encore la suppression de postes. Sans oublier le gel du point d'indice, soit des salaires, hors progression dans la grille.



Les représentants syndicaux du primaire, secondaire, EPS, professionnel et de l’enseignement supérieur ont énuméré leurs craintes et revendications ce jeudi quant à une rentrée certes scolaire mais également sociale avec l’impact sur l’emploi à La Réunion d’une rentrée qui "commence mal".



La scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans, le plan de rattrapage des postes, le maintien et non l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG)… Les syndicats dénoncent des réformes qui vont "mettre encore plus en péril les emplois".



Des enseignants en grève mardi prochain



Le problème des "contractuels sans expérience embauchés à La Réunion alors que des collègues ont été mutés en métropole pour des remplacements" ne ferait qu’augmenter le taux de précarité chez les enseignants, que ce soit dans le professionnel, le primaire, le secondaire ou le supérieur.



Dans le professionnel, certains lycées seraient en manque de cinq enseignants. Dans la fonction publique territoriale, l'absence de plan de titularisation encouragerait les emplois précaires qui n’ont pas accès à la formation et donc ne peuvent fournir un service public de qualité. Dans le primaire, la crise des ATSEM au Tampon montrerait l’impact néfaste de la réduction de contrats aidés. "Sans parler des classes de CP en REP + qui vont passer à 12 élèves par classe qui entraînera un manque encore plus important de maîtres", ajoute le SNUIP PP. Dans les collèges et lycées, la rentrée débuterait avec 200 postes vacants et évidemment, de plus en plus de contractuels. Dans l’enseignement supérieur, le taux d’emploi précaire serait de 25%.



Les craintes sont nombreuses et les syndicalistes craignent que l’effet de ce système sur l’emploi à La Réunion soit trop important. La FSU Réunion appelle donc à la grève et à la manifestation mardi prochain. Difficile pour la fédération de confirmer combien d’enseignants seront présents, rue de Paris à Saint-Denis, et non dans les classes.

Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 538 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Les commerçants de St-Denis dans la rue lundi 11 septembre Le Tampon : Un "livre noir" des écoles rédigé par les enseignants et les parents d'élèves