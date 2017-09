Recrudescence des cas de peste observée à Madagascar

Une recrudescence de cas de peste pulmonaire est actuellement observée à Madagascar, prévient l’Agence régionale de Santé. Bien que le risque d’importation soit faible à La Réunion et à Mayotte, l’Agence tient à ce que cette probabilité soit prise en compte.



En 2015, un cas, de retour de la Grande Ile, avait été comptabilisé. Depuis des protocoles de gestion ont été définis et chaque année, de mars à décembre, le principe de vigilance est rappelé aux services d’urgences quant au voyageurs rentrant de Madagascar présentant des symptômes de détresse respiratoire.



La peste est une maladie véhiculé par des rongeurs et qui peut être transmise à l’homme par l’intermédiaire de puces infectées. Bubonique non contagieuse, la peste atteint les poumons et "le patient va développer un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) et va alors devenir contagieux par ses expectorations et les gouttelettes respiratoires (transmission aérienne)".



"Seules les personnes en contact très étroit avec le malade peuvent alors développer à leur tour une peste pulmonaire en moins de 3 jours d’incubation (le plus souvent moins de 24 heures)", rappelle l’ARS. Un traitement antibiotique est un isolement strict suffisent à stopper la transmission.