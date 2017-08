Record d'entrées pour l'édition gratuite de Flore et Halle

"Flore et Halle 2017 est une édition qui marquera l'histoire de cet événement", indique la Halle des manifestations, alors qu'un nombre de visiteurs record a été enregistré. Avec une entrée gratuite cette année (une première), le salon a attiré pas moins de 45 000 personnes, soit 15 000 de plus par rapport à 2016.



"Cette édition confirme l'amour des Réunionnais pour les plantes et pour cette manifestation en particulier pour le plus grand plaisir des occupants des 180 stands qui, nombreux, terminent ce soir en rupture de stock", fait savoir la Halle des manifestations dans son bilan.