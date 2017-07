Reconnaître pour connaître

C’est l’action la plus importante pour un enfant à sa naissance d’être reconnu.



Combien de mères savent qu’elles doivent, même si ce sont elles qui lui donnent naissance devant témoins à l’hôpital, reconnaître leur enfant si elles se retrouvent seules même involontairement comme c'est la plupart des cas ?



Qui sait que ce cher Napoléon permet encore aujourd’hui à n’importe quel homme, même inconnu, de reconnaître un enfant à la Mairie à l’insu de la mère et cela sans témoin, sans apporter de preuves ?



La mère qui va en être informée par hasard, lors d’une demande d’une pièce d’état civil, devra ensuite entamer une procédure coûteuse pour démontrer que c’est faux.



Comble d’ironie, ce même père peut demander un désaveu de paternité sans qu’il ne lui soit demandé de comptes.



Plus tard, même si cela n’aboutit pas, le père qui n’a plus voulu l’être, peut aller en toute impunité reconnaître un deuxième enfant, ou demander des droits concernant cet enfant qu’il a voulu, puis pas voulu, comme un objet qu’on achète et qu’on ramène au magasin !

Une superbe Déclaration des Droits de l’enfant existe, ça prouve que les Droits de l’Homme ne suffisent pas, mais qui s’est soucié de cet aspect-là ?



Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, ce désaveu de paternité figurait comme un marquage au fer rouge sur les pièces d’état civil.

A l’heure où on se bat constamment pour la liberté et les Droits de chacun, de se marier, avoir des enfants, cette question n’est jamais soulevée.



Nous avons des hommes, des femmes, élu(e)s, qui proposent des lois, des sociologues, des spécialistes. Comment se fait-il que jamais personne ne se soit insurgé ni n’ait soulevé cette question ?



La filiation est très importante dans la construction psychique et sociale de tout un chacun et un des droits les plus fondamentaux d’un enfant est le respect qu’on lui doit.



Espérons que cette question sera traitée, du moins réfléchie ; En tout cas on ne pourra plus dire « je ne savais pas ».